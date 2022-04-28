從個人化「精準醫療」邁向重視預防及保健的「精準健康」，已是全球趨勢。中央研究院周四宣布，接受政府委託建置的「台灣人體生物資料庫」(Taiwan Biobank)，將在院內生物醫學科學研究所成立一駐點站，致力向台北市東邊和基隆縣市募集參與者。中研院劉扶東副院長表示，高品質淬鍊而成的健康數據不但是研究者的礦山，利用各種龐大的檢體與健康相關資訊，透過演算分析，更是疾病及健康趨勢的重要觀測指數。

中研院自2012年受政府委託建置的台灣人體生物資料庫，是國內首先獲得數據保護管理和個人資訊管理雙重認證的生物庫。台灣人體生物資料庫駐站遍布全台，包含離島已有逾40個駐站，深入各地推廣、蒐集資訊及生物檢體。資料庫代表人李德章表示，希望透過「第46站─中研生醫駐站」的成立，持續提供便利化的地區參與，加速邁向20萬人參與的目標，為精準健康提供強而有力的支援後盾。

截至目前為止，台灣人體生物資料庫已募集超過16萬人參與，並釋出超過1億8000萬人次的資料供研究使用，至今學者以資料庫之資料已發表逾350篇國際研究報告。如台北榮民總醫院運用資料庫於2020年發表研究，推估台灣約近百分之一的人，即近20萬人帶有NOTCH3基因上的R544C突變，可能造成遺傳性的腦部小動脈血管病變、增加發生腦部小血管阻塞性中風的機會。近年來，亦有研究人員透過資料庫的大量比對，可望破解與痛風相關的遺傳因素。

除了持續收案，台灣人體生物資料庫亦已建立長期的追蹤制度，收集參與者不同時間多次的資料，強化資料庫時序性深度，將有助了解健康疾病狀況的因果關係。李德章也強調，台灣土地面積雖小，但族群相當多元。此資料庫可做為華人族群的代表，等於覆蓋全球22%的人口，為全球最具價值的生物資料庫之一。

成立迄今已逾10年，台灣人體生物資料庫由近百位第一線收案同仁以逾17萬小時，一步一腳印落實收案及問卷標準化作業，致力於建置既廣且深的高品質健康大數據。其中包含檢體與其環境、生活型態等資訊，佐以基因變異因子訊息，大符提升智慧醫療數據全景，期望達到解開國人長期慢性疾病之謎。