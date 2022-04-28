(11:40更新賴、黃嫌遭羈押) 前交通部高公局南分局分局長賴榮俊，涉嫌幫助營造商友人黃閎睿圍陪標高公局工程，收賄高達723萬元，彰化地檢署去年接獲情資後，兵分多路搜索賴榮俊住所、辦公室等，當場在賴榮俊宿舍找到300萬現金等其他證物，彰檢襄閱主任檢察官葉建成表示，訊後認被告賴嫌、黃嫌涉犯貪汙罪嫌重大，向法院聲請羈押獲准。

檢警在搜索賴榮俊宿舍時，在宿舍找到300萬現金，賴榮俊知道逃不掉了，當場承認就是賄款。（檢方提供/吳建輝彰化傳真）

檢方調查發現，賴、黃兩人為多年好友，賴榮俊在2014年至2020年間，涉嫌利用在高公局中區養護分局擔任段長、科長、副處長、副局長及南分局長等職務時，幫助廠商順利高價承做相關工程，以虛增設標廠商家數或協議投標價格等方式，合意圍標，違反政府採購法等罪。

葉建成表示，被告賴嫌利用職務給予協助指導，若有突發或驗收困難，還會出面協調解決，期間以黃姓業者為首共15廠商組成陪標團，營造有多家廠商參與競標的假象，廠商間也以電話或當面要求邀標，確保不會流標，各自領標、開押標金、製作投標文件等，陸續圍陪標中分局24件、南分局6件工程不法獲利高達8億6099元。

葉建成說，全案經檢察官偵查終結，認被告賴嫌、關鍵人黃嫌涉犯貪汙罪，向法院聲請羈押獲准，另賴嫌收賄金額723萬已繳回523萬，扣案200萬；石姓、莊姓、林姓、陳賴姓等廠商則涉犯貪汙罪、採購法等罪嫌，訊後分別諭知30至50萬元交保

賴榮俊擔任大甲工務段長任內，推動清水服務區，路燈智能控制系統，為高公局節省養護及用路人社會成本超過42083萬元，當年榮獲交通部「創新獎工程甲類獎」，更拿到交通部104年模範公務人員殊榮，如今卻捲入涉貪風坡中，與過去優質勤奮專業的形象，形成強烈對比。