本國籍貨輪「大發1號」4月26日沉沒於台東富岡漁港東南方16.2浬處，船上載運有33只油櫃，交通部航港局表示，第一時間已成立緊急應變小組，昨也邀集新發航運公司及保險公司、中油、海保署等相關單位，召開防治油污染應變會議，初步觀察沒有漏油情形，將請航運公司、中油等盡速提出應處。

大發1號4月26日載運中油油品前往蘭嶼，途中遇險沉沒，沉沒位置水深為1071米，由於海溝太深，新發航運無法打撈。航港局表示，船上存油計有柴油13公秉、滑油2公秉，另中油託運柴油62公秉、汽油4公秉，尚無重油。

航港局指出，經中油僱船及利用空拍機巡視，沉沒地點半徑100米及順著海流方向巡查，均無發現油污。此外，油櫃空重0.7公噸，空櫃無法上浮，不致影響航道，若後續有海面殘留物阻礙航道需要打撈，將進行移除作業。

航港局說明，中油及新發航運將持續監控難船沉沒地點，如有發現油污應立即進行緊急應變處理，航港局及海保署也將持續追蹤辦理情形，維護海洋生態。