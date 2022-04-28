美國貿易代表辦公室（USTR）在當地時間27日發表有關知識產權保護和執法的《特別301報告》，繼續把中國列入優先觀察名單，原因是對中國去年頒布的專利、版權和刑法修正案的有效性感到擔憂。該報告更指出，美國正密切關注中國實施中美第一階段貿易協議的進展。同時俄羅斯也被列在觀察名單上，石油輸出國沙烏地阿拉伯與科威特則被移出。

美國貿易代表戴琪在3月31日發布的《2022年國家貿易評估報告》中說，雖然中國履行第一階段協議的一些條款，但尚未履行一些更重要的承諾，而且遠未履行在2020年、2021年購買美國商品和服務的承諾。

據VOA美國之音引述該報告指出，2021年中國頒布專利法、著作權法和刑法的修訂版與其他為解決知識產權保護和執法等其他措施。雖然美國的知識產權持有者對這些進展表示歡迎，但「繼續對這些措施的充足性及其有效實施表示關切，並對惡意商標、假冒和在線盜版等長期存在的問題表示關切」。

此外，美國貿易代表辦公室也對中國官員強調知識產權對中國在某些行業爭取市場主導地位的重要性，以及法院應為中國共產黨、中國產業目標服務的聲明表示關切。

該報告指出，美國敦促包括中國在內的貿易夥伴在製定促進創新的政策時，不要強迫技術轉讓和對本土知識產權的偏好，並考慮到自願與相互同意的商業夥伴關係或安排的重要性，

美國對知識產權盜竊和強迫將美國技術轉讓給中國競爭對手以獲得市場准入的關切，是先前川普政府對數千億美元的中國進口商品徵收「301條款」關稅的核心，現任拜登政府目前仍保留這些關稅。