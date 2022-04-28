特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）日前才以440億美元（約新台幣1.3兆）收購社群軟體推特，沒想到他又在推特上喊話，下一步要收購飲料品牌可口可樂，甚至要把古柯鹼配方加回去。

馬斯克月初宣布持續增加持股推特的比重，展現對推特的高度關注，隨後馬上傳出他想要收購推特的消息，起初傳出馬斯克想以430億美元金額買推特，而推特董事會則通過毒丸計畫限制股東權益，防止被其他公司惡意收購，25日事件出現反轉，推特同意馬斯克以440億美元買下公司，正式成為推特的老闆。

收購推特後，馬斯克又在推特上放話，高喊要收購下一步要收購可口可樂，並打算把古柯鹼配方加回去，再度引發網友們熱烈討論，有網友打趣留言表示，「是亨特（可口可樂虛擬代言人）一直向你請求協助嗎？」獲得超過2萬人按讚。

可口可樂問世之初即含有古柯鹼成分，古柯鹼主要提取自古柯葉（Coca leaf），且為了行銷效果，可樂果當中Kola的K字以C字代替，進而以Coca-Cola命名，現在的可口可樂已不含古柯鹼成分，也不再從可樂果中提取咖啡因，改以人工香料及咖啡因萃取物替代。