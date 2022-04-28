國民黨高市議員宋立彬拿出紙板，歡迎陳其邁回家。（曹明正攝）

高雄巿長陳其邁28日在議會備詢。（曹明正攝）

國民黨高雄巿長人選難產，國民黨議員宋立彬28日質詢時，拿出紙板「孩子，回家吧！我們歡迎你！」，向民進黨籍高雄巿長陳其邁喊話，如果願意宣布加入國民黨，相信很多議員願意來挺他，也不用像現在被人糟蹋。

宋立彬質詢時先提到陳其邁的父親陳哲男以前也是國民黨員，並反問陳其邁，講起來現在你的團隊，文化局是史副巿長的人，青年局、行國處是海派的人，這裡有你的人嗎？

「這裡有你的人嗎？」宋立彬問陳其邁，當初你爸爸加入國民黨，代表你小時候也喝過國民黨的奶水，你有承認嗎？

「你父親年輕的時候是國民黨員？」宋立彬要求陳其邁答覆，陳其邁回答「對，沒有錯啦」本想繼續說明，但被宋立彬打斷說，每一個人都會加入政黨也會離開，沒有怪他，也沒有怪你。

宋立彬表示，你爸爸年輕時在國民黨，代表他也受過國民黨栽培，也跟現場3個國民黨議員（宋立彬、陳若翠、李雅芬）一樣，喝過國民黨奶水長大。坐你旁邊的不是你的人、另一邊也不是你的人，除了警察局是中央派的，其他在座除了事務官以外，哪一個是你陳其邁的人？

他拿出紙板送陳其邁一句話「孩子，回家吧！我們歡迎你！」，並說國民黨坐在這裡的3個人（宋立彬、陳若翠、李雅芬）永遠做你的人。只要你敢宣布加入國民黨，相信國民黨很多議員願意來挺你，不會像你坐在座位上，有的不是真心、有的是你叫不動的。

「巿長，回家吧，我們都歡迎你」，宋立彬跟陳其邁喊話，不用坐在這裡被人糟蹋，不用誰是「地下巿長」，這邊又是誰的人，再度奉勸他「孩子，回家吧，我們歡迎你」。