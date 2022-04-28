英國作家帕特里卡拉科斯（David Patrikarakos）在推特上發布他在烏克蘭中部城市聶伯城（Dnipro）訪問了一位前線抗俄的烏軍迪馬(Dima)有關前線戰事的內容，迪馬表示，俄羅斯軍隊腐敗的本性在幫助烏克蘭軍隊抗俄，因為俄軍的「腐敗」意味著俄羅斯總統普丁對前線的情況了解的少之又少；他更直言，這場戰爭跟2014年時相較只是兒戲，比較像是「現代版二戰」。

迪馬在接受採訪時說了俄羅斯士兵向上報告時的情況，他說:「戰場上的士兵向軍官說，狀況不好，但我們會堅持，下一個人會往上報告，我們會取得進展；再下一個人就會說:一切順利!這就是為甚麼普丁不知道前線有多糟糕。」

THREAD: I’ve arrived in Dnipro to begin covering the battle for eastern #Ukraine. Dima has been fighting since early March.



“It’s like WWII but with modern technology. 2014 was a playground compared to this.”



* I have permission to tweet his photo & all comments. pic.twitter.com/dy5s5D2zB0 — David Patrikarakos (@dpatrikarakos) April 27, 2022

迪馬自3月初便一直在烏克蘭作戰，他說俄軍的地面部隊從未遠超過烏軍，他說:「我不認為會發生戰爭，因為入侵至少需要2比1的人數優勢，我看過烏俄的邊境情況，很明顯沒有，他們太瘋狂了。」他比喻，有時你打撲克時會手牌不好，但俄羅斯根本是沒有任何牌就在玩。

他暴露俄軍對待死去同袍的方式，他說俄軍對屍體毫不關心，還可以在沒有掩埋的同袍屍體附近吃飯，或甚至只是把屍體丟進壕溝，稍微灑點土就完事，根本毫不尊重。

俄軍甚至連續17次突擊柯松附近的切爾諾拜夫卡的小型軍用機場，雖一直被擊退，但俄軍還是會繼續突擊。迪馬說，他們不傻，但他們沒有獨立思考能力，就是一直聽上級命令，不管命令多瘋狂。

提到車臣兵，迪馬說他們被稱為「抖音兵」，即使受傷了也一直自拍。車臣兵不打仗，就在後面射殺試圖逃跑的俄軍，這是舊蘇聯時期的戰術。他也直言俄軍使用三十年前的蘇聯戰術試圖以量取勝，而烏軍的策略則是消滅越多目標越好，但烏軍的資源有限，必須善用戰術變化。

他也表示烏軍游擊隊與俄軍假冒的有何不同，烏軍總是對真正重要的高戰略價值目標進行攻擊，俄軍永遠只會針對民生設施亂炸。

俄羅斯試圖在5月9日勝利日宣布打贏這場「特殊軍事行動」，但目前進展緩慢，預料之後戰況可能會更加激烈。