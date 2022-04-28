普丁警告國際少插手烏克蘭戰事 否則將閃電回應

英國外交大臣特拉絲（Liz Truss）告訴西方盟國，俄羅斯總統普丁治下的俄國比蘇聯更不可靠，她並認為，俄烏戰爭可能持續長達10年。

據《每日郵報》（Daily Mail）27日報導，特拉絲說，普丁是個「鋌而走險的流氓統治者」，不該因為他侵略而獲得獎勵。政府官員擔心，要是普丁能保有烏克蘭領土，可能會對摩爾多瓦（Moldova）或喬治亞（Georgia）發動襲擊，使衝突再拖延多年。

此外，特拉絲周三在重大的外交政策演說中警告，要是普丁在烏克蘭成功得手，全歐洲將蒙受無法形容的更大苦難，而全球也會有可怕的後果。她強調，英國和盟國必須更快、更進一步，徹底把俄羅斯逐出烏克蘭。

隨著普丁日益絕望，英國高層擔心，他可能訴諸短程核彈或化武。特拉絲在閉門會議中堅持，在任何和談中，都不能給俄羅斯任何烏克蘭領土。

普丁在對西方最新的冷酷威脅中誓言，要是任何國家膽敢「干涉」俄羅斯在烏克蘭的戰爭，將會動用核武。另一方面，他在聖彼得堡對俄羅斯議員的演說中強調，對任何「威脅」俄羅斯者的回應，將是「快如閃電」而致命的。