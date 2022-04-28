英國外交大臣特拉絲（Liz Truss）告訴西方盟國，俄羅斯總統普丁治下的俄國比蘇聯更不可靠，她並認為，俄烏戰爭可能持續長達10年。
據《每日郵報》（Daily Mail）27日報導，特拉絲說，普丁是個「鋌而走險的流氓統治者」，不該因為他侵略而獲得獎勵。政府官員擔心，要是普丁能保有烏克蘭領土，可能會對摩爾多瓦（Moldova）或喬治亞（Georgia）發動襲擊，使衝突再拖延多年。
此外，特拉絲周三在重大的外交政策演說中警告，要是普丁在烏克蘭成功得手，全歐洲將蒙受無法形容的更大苦難，而全球也會有可怕的後果。她強調，英國和盟國必須更快、更進一步，徹底把俄羅斯逐出烏克蘭。
隨著普丁日益絕望，英國高層擔心，他可能訴諸短程核彈或化武。特拉絲在閉門會議中堅持，在任何和談中，都不能給俄羅斯任何烏克蘭領土。
普丁在對西方最新的冷酷威脅中誓言，要是任何國家膽敢「干涉」俄羅斯在烏克蘭的戰爭，將會動用核武。另一方面，他在聖彼得堡對俄羅斯議員的演說中強調，對任何「威脅」俄羅斯者的回應，將是「快如閃電」而致命的。
文章來源：Ukraine war could last as long as TEN years, Foreign Secretary Liz Truss fears as she tells Western allies that Russia under 'desperate rogue operator' Putin is even less trustworthy than the Soviet Union
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