推動2050年淨零排放及鼓勵使用電動運具，北市延長「振興加碼電動熊讚」補助加碼方案，至今年6月30日止，市民購買電動機車可額外再獲得8000元補助，北市環保局提醒，名額有限，有意汰換或新購買電動機車的民眾要盡速把握機會，才能享有最高補助金額。

市政府積極推動運具電動化政策，宣示2030年北市新購電動機車占新購機車數量35％，與電動機車設籍數占機車總數30％的中長期目標，並配合中央，推出「振興加碼電動熊讚」加碼方案。

環保局空汙噪音防制科長楊梅華指出，今年6月30日前購買電動機車的民眾，都可以額外再獲得8000元的補助，振興加碼補助目前尚有名額，將依送件先後核發補助，欲申請者可至環保局網站補助專區下載申請表格，至線上申辦系統完成申請流程。

她表示，振興加碼補助方案受到市民朋友熱烈迴響，統計到今年3月底，北市電動機車新購數量已達2522輛，為去年同期2.3倍，北市新購電動機車占比與電動機車設籍數占比皆為全國第一。

環保局說，除提供振興加碼補助政策外，北市交通局也推動電動運具促進計畫，積極建構友善電動機車使用環境，北市換電站迄今年3月已達244站，建置密度每公里達0.90站，為六都佈設最方便城市，預計到今年底可增至250站。此外，交通局也提供電動機車4免優惠，包括免燃料稅、免牌照稅及北市電動機車數成長至13.5％前，北市停管處轄管路邊停車格與路外停車場停車皆享有免費優惠，公有充電站也提供免費充電服務。

環保局強調，北市接軌國際，率全國之先於去年提出淨零排放路徑，擘劃未來30年深度減碳藍圖，同時也在今年3月制定「台北市淨零排放管理自治條例」草案，並發表2050淨零行動白皮書，作為城市轉型依據，並加速運具電動化的腳步，積極展現北市府邁向2050淨零排放的決心。

環保局呼籲車主盡早淘汰老舊機車改用電動機車，不僅減少空氣汙染、貢獻減碳，還可以享有最高補助價格，也期望民眾與市府攜手共同邁向永續零碳台北。