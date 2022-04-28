金仁寶集團旗下金寶經營權之爭戰場從公司內向外延燒，報紙半版廣告也成為雙方戰場，有鑒於金寶公司近日刊登半版廣告為金寶董事長許勝雄發聲、置入，28日金寶股東也在報紙上刊登廣告嗆金寶許勝雄：「上市櫃公司資金是具有公眾利益的資源，要登廣告就用自己的錢，不要花公司的！」

面對小股東質疑，金寶也重申，公司聲譽不容抹黑，以金寶電子工業有限公司具名方式正式回應，更顯負責，絕無濫用公司資源的情事。

金寶小股東嗆金寶「要登廣告就用自己的錢」源自於今年4月20日，金寶前總經理沈軾榮父親沈坤照以「沈爸爸回應金寶許董之聲明」，在報紙刊登半版大幅廣告，當時金寶表示，該聲明內容對公司多所指摘，且已損及公司信譽，因此4月26日同樣以半版廣告做出七點回應沈坤照。此舉引發股東不滿，認為許勝雄用公司資源買廣告，遂在28日刊登廣告回擊金寶許勝雄。

委刊廣告的金寶股東指出，此案並非首例，事實上去年東元經營權爭議時，也曾發生過雙方動用上市櫃公司資源於媒體刊登廣告的情事，甚至東元電機、東安投資、光元實業還發出聲明，要求「黃育仁先生拿自己的錢出來投資，才是正辦！」足見上市櫃公司的經營權大戰是金錢資源的戰爭，所費不貲，如果動輒要上市櫃公司幫大股東買單，恐引發股東的不滿。

金寶股東跟進強調，站在金寶十多萬股東立場，金寶是具有公眾利益的上市櫃公司，非一人一家所有。並再次呼籲金寶董事長許勝雄別再以影武者的身分利用上市公司資金濫發廣告，如果要登，就用自己私人的資金！並要求金管會、證期局、交易所應該查核到底跟金寶財務、業務有何關聯？如果為了私人利益而濫用上市公司資源，恐涉刑事背信的行為！

金寶則回應表示，許勝雄曾對外表示，「口水廣告不能把公司治理做好，捲起袖子把事情做好，對全體股東負責，比較重要。因此許勝雄絕不會以公司名義，購買為自己發聲的廣告」，其次，基於不想浪費社會資源立場，許勝雄也已多次婉拒媒體邀訪，不願因攻擊者的挑釁，而隨對方起舞。

金寶強調，是因沈坤照於4月20日所刊登聲明，當中所敘述內容，多屬不實抹黑，已損害公司信譽及利害關係人對公司信任，基於捍衛公司聲譽，不容任意抹黑的立場，因此以金寶電子工業股份有限公司具名方式，正式回應沈先生的不實指控，絕非所指稱濫用公司的資源，也強調以後將不再隨沈坤照打口水戰。