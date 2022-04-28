「2022理柏台灣基金獎」得獎名單公布，團體大獎則由3家資產管理/基金公司奪得，分別是獲得股票型團體大獎的統一投信、債券型團體大獎的景順投信、混合型團體大獎與整體團體大獎的野村投信。

截至2021年12月31日，在台灣註冊可銷售的基金（主基金）已達2,002檔，共計162個理柏環球分類。3年期獎項共有1,132檔基金符合評選標準，5年期獎項共1,056檔，10年期獎項則共有807檔。

理柏台灣基金獎競爭激烈，共有10檔基金在該類別同時獲得3年期、5年期及10年期獎項獎，分別是：先機環球動態債券基金L類累積股（美元）、安聯台灣科技基金、宏利環球基金-印度股票基金AA、統一強漢基金、野村中小基金、野村鴻利基金、富達基金-美元債券基金A股累積美元、摩根亞洲小型企業基金、摩根環球股息基金-JPM環球股息（美元）-A股（累計）、霸菱亞洲增長基金A美元配息。

獲獎的29家資產管理基金公司中，7家資產管理基金公司囊括至少6項大獎，分別是摩根資產管理獲得13項大獎，施羅德投資管理獲得12項大獎，野村投信獲得7項大獎，安聯投信、貝萊德、統一投信、駿利亨德森資產管理均獲得6項大獎。

根據理柏分析，14年來基金數量大幅增加，加上中美貿易戰、2020年疫情衝擊至今的影響，金融市場相較以往更加詭譎動盪，得獎名單不但較去年幾乎大翻盤，很多基金也都無法持續保住獎項，而能夠在嚴謹篩選條件下持續5年（含）以上獲得同一獎項者只剩下普徠仕（盧森堡）系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別（美元），實屬不易。

理柏亞太區研究總監馮志源指出，理柏台灣基金獎是以理柏基金評級（Lipper Leader Ratings）當中的穩定回報當作評選標準，是衡量一檔基金的「穩定性」的計量工具，主要著眼於基金經風險調整後的表現，同時考量經調整短期及長期風險後相較於同類別基金的表現，期間內波動幅度越小的基金得分相對較高，並非以期間內的絕對報酬為標準。

因此當年度績效表現最高的基金，未必是該類別得獎的基金，反而過去幾年，持續在該類別表現相對穩定成長的基金，穩定回報的評分相對較高，較容易獲獎。馮志源說，投資人可觀察基金中長期的穩定性，或是利用理柏基金評級，選擇適合自己的基金。