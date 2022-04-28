「看見本性好開心」線上分享會暨禪和尚本性十冊禪學專著台灣交流會，日前在高雄會場和福州會場舉行，邀請《開心見本性》和《本性相見歡》2套身心靈叢書作者、福建佛學院院長、福州開元寺與莆田廣化寺方丈本性法師線上分享著書歷程。

分享會邀請閩南語歌王王建傑，台灣南華大學終身學習學院榮譽顧問胡一鳳，高雄大學資訊管理學系副教授兼社會網路創新中心主任楊書成，佛光山《中國佛教文學史》責任編輯、人間福報主編劉瑞吟，台灣出版界資深編撰、《開心見本性》和《本性相見歡》叢書主編邱艷翎等人與會。

會議由數字佛教藝術家、《開心見本性》和《本性相見歡》叢書藝術總監宓雄主持，佛圖網作為叢書和這次活動的總策畫，由執行長周燕代表出席。宓雄並代表本性法師將2套叢書捐贈給中國攝影學會、台灣社會網絡學會等單位。

王建傑表示，他熱愛唱歌40多年，出過60多張專集，現在他把音樂和攝影的興趣都當成修行，是抒發心情的另一管道，人要先安心，而且還要安好心，才會有人生的智慧。