同欣電(6271)第一季營運符合預期，法人預估，同欣電今年第二季營業收入將有個位數增長，營運第二季會比第一季成長，第三季會比第二季成長。車用需求持續，車用營收佔比向上提升，考量產能開出後明顯貢獻營收在2023年，2022年成長力道未如2021年強勁，法人投資建議從買進評等調整為區間操作，目標價也從276元下修至250元，潛在報酬率5.26%。

外資終止連6日買超、投信也已連6日賣超，周四開高觸及242.5元，上漲2.10%，一度重返5日線，隨後翻黑下跌4.63%至226.5元，盤中暫跌約2%。

同欣電第一季營收34.66億元，季減1.20%、年增10.32%，符合先前公司預估季減低個位數百分比。業外方面，由於第一季美金對台幣升值，匯兌收益1.34億元，另有投資收入1.08億元，整體業外收入2.57億元，約貢獻EPS為1.44元。因此淨利達到9.08億元，季增10.32%、年增89.48%，EPS達5.08元。展望第二季，法人預估，單季營收季增個位數百分比。

以公司各產品線成長性而言，2022年預期成長性最佳為車用CIS和RF產品線。第一季主要受到季節性因素影響，首季手機CIS需求較淡，車用CIS需求仍佳。大陸封城影響下游手機品牌客戶的供應鏈，也有部分訂單因此回流同欣電，車用CIS產線則未受影響。RF產品線則受到交貨延遲，預期第二季恢復。RF產品線受益於低軌道衛星客戶成長，今年2022年客戶計畫發射數量超越2021年。

八德廠進度如期，預計今年八月設備一階段安裝，今年第四季量產。另外向關係企業購買竹北廠房，將原先新竹辦公室改為廠房，同廠房客戶認證較快，辦公室則移往購買的廠房，可增加20%以上產能，預計2022年底至2023年初安裝設備。因此預期2023年產能有較明顯增幅，期望新產能開出貢獻營收。

展望後市，法人預估，車用CIS、RF產品線帶動成長，Ceramic成長減緩，手機CIS需求疲弱。法人調整預估，2022年營收154.48億元，年增11.46%，淨利33.97億元，年增22.89%，EPS達19.01元。