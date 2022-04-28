新北市勞工局今公布未足額進用身心障礙者企業名單，截至111年1月未足額進用單位共有226家企業，勞工局目前已針對連續3年未足額進用身障者的企業展開專案輔導，希望能協助企業設法進用身障者。

勞工局表示，去年「企業身障求才統合服務窗口」已實際拜訪44家企業，協助60家企業改善進用，共媒合101位身心障礙朋友順利進入企業職場就業，呼籲目前尚未足額進用的公司，應重視身障朋友的實質工作能力與培訓潛力，勞工局可協助專業分析身障者工作特性，別讓刻板印象侷限身障者工作能力的發揮，足額進用非難事。

位於新店區的「連騰科技股份有限公司」，因人力擴編，必須依法進用身心障礙者員工，但因擔憂進用身障員工所衍生的輔導與適應等問題，在參加勞工局的「協助企業進用身障者宣導會」及與顧問入廠輔導媒合，順利僱用患有自閉症的小K擔任該公司行政庶務助理員職務。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市自2020年率先全國創設「企業身障求才統合服務窗口」，今年已邁入第3年，秉持積極主動協助企業的目標，並與具備身障就業服務專業之唐氏症基金會合作，透過單一窗口整合新北市職業重建與支持性就服單位，建立身障人才資料庫，實地入廠提供職務及工作流程分析，給予個別化建議與輔導，並結合職務再設計等各類服務，協助企業順利進用身障者。新北市已有高達9成企業符合身障進用標準，在六都中名列前茅。