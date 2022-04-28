天后李玟出道二十多年來成績亮眼，經典作品如〈Di Da Di〉、〈暗示〉、〈我依然是你的情人〉等歌曲傳遍了大街小巷。今年47歲的她最近登上中國大陸節目《聲生不息》演唱粵語歌曲《真的想見你》，李玟在微博表示「我覺得這首歌很甜，就像我想見到你們的心情」。只見影片中的她身穿緊身的紫色亮片套裝登場，凹凸有致的身材完全不輸當年，29吋的小蠻腰與緊實臀線讓中國大陸網友驚呼「側身線條秒殺一片少女了」。

李玟玲瓏有致的身材羨煞全場 (圖/截自《聲生不息》微博)

李玟也無私的和大家分享多年來她維持完美體態的秘訣「聽著港樂長大的我，跟你們分享一個29年保持腰圍的秘訣：唱歌！讓我更自律，運動健身都是為了保持唱歌更好的狀態，節目讓我再一次和我愛的港樂有了連結，初心不變」。但如此自律又愛美的她其實心中一直有道跨不過的坎，她與老公結婚11年至今，都沒有生子。李玟加拿大籍的老公Bruce曾有過一段婚姻，並育有2個女兒，兩個孩子和李玟關係良好，讓李玟一直想要擁有屬於自己的孩子。

李玟與老公Bruce及繼女開心聚會 (圖/截自李玟微博)

李玟年輕時經常靠節食來保持身材，這後期對備孕中的身體是很有影響的。據說李玟之前曾經9次嘗試人工受孕，期間經歷了不少痛苦，但是都以遺憾告終。李玟在事業上這麼成功，希望她能夠如願以償，擁有自己的孩子。然而就算無法如願，也希望她繼續過自己精彩的人生，別被生子壓力綁架。