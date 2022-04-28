朱佳期（右）感謝王宥忻加持助攻事業。（固力狗娛樂提供）

法拉利歌手朱佳期發行單曲〈一秒變傳奇〉，從製作選歌到拍攝MV都找專業團隊打造，朱佳期興奮表示：「人生可以打造很多不可能，想透過歌曲傳遞更多的想法，這次發片的改變開始會打點自己的穿著，因為走在路上會被認出來的機率變高，這幾天和經紀人聊天談到之後泡湯可不可以泡大眾池的話題，就感覺顧忌變多了，日後不能享受和婆婆媽媽一起泡澡的樂趣。」

朱佳期也感性分享這次發片要感謝生命中很重要的貴人，就是財富女神王宥忻，找對老師真的有可能脫貧並且晉級上億身價，「在大學時期結識宥忻老師，當時聽著她分享是如何開早餐店年收入破百萬的經驗，後來因電商結緣再次相遇，展開了合作關係，慢慢有成績後開始分享傳承給更多後輩，和宥忻老師一起參與演講，也在不同國家和地區一起合作課程。」

兩人是合作夥伴也是無話不談的忘年之交，後來開始投資讓資產增加，朱佳期特別感謝財富女神加持，讓自己收益豐厚；問王宥忻對於好夥伴朱佳期的歌喉評價如何？她表示：「聽完這首歌《一秒變傳奇》感覺非常洗腦，很有佳期自己的風格。希望未來我和她可以開聯合公益售票演唱會，讓我們的粉絲可以一起參加演唱會，又做公益兩全其美。」

朱佳期平時生活非常節省，之前因生意失敗負債，常常會賺到錢不敢使用，一件衣服穿超過5年以上破了都不捨得替換，認為把錢存起來比較有安全感。後來了解一些投資的資訊和管道，才明白想要越來越有錢不是存起來，而是要做妥善的投資！於是她4年前花了300萬台幣遠赴澳洲學習，透過提升精神覺察力，讓自己提高生存能力與發掘快樂之道，並且訓練溝通能力，用更客觀和平穩的狀態去應對各種人事，更能活在當下時刻、享受人生。