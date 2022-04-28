陳姓女子有酗酒、吸毒惡習，大年初二與母親爭吵，遭母親怒罵「破麻」，竟失控端尿逼母親喝下，還出手將對方打成重傷，母親送醫8天後宣告不治，檢方偵結，將陳女依傷害直系尊親致死罪起訴。

家住小港的陳女因與丈夫發生爭吵，除夕前3天搬回三民區的娘家，豈料，年初二時陳女和母親大吵一架，陳母疑似看不慣女兒長期酗酒、吸毒，出言大駡陳女「破麻」、「破格」，陳女憤怒之下竟到廁所裝尿、逼母親喝掉，母女兩人為此大打出手。

衝突中，陳母遭毆重傷，陳女行兇後還到超商買酒喝。警方獲報趕到現場，將陳母送醫，陳女也被送醫強制治療。無奈陳母急救8天仍傷重不治。陳女歷經1個月治療後精神狀況穩定，檢方便拘提她複訊。

陳女辯稱，沒有要餵母親喝尿，當時是自己要喝尿給母親看。檢方查出，陳女有酗酒吸毒惡習，親友勸說無效，常常飲酒吸毒後自傷、輕生或傷害其他人，還有多次家暴親友紀錄。犯案前曾在KTV喝酒，回家路上還因為鬧事遭員警阻止。檢方認定她有逃亡及反覆實施殺人、重傷、傷害犯罪之虞，向法院聲押獲准。檢方日前偵結，依傷害直系尊親致死罪將陳女起訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。