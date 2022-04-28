港星鄺文珣擁有甜美笑容、氣質外貌，加上她出道時外形神似女星劉嘉玲，鄺文珣因此有「小劉嘉玲」及「小生殺手」的稱號，身為美女代表的鄺文珣，在2006年與富商應德榮結婚後，就淡出演藝圈，鄺文珣在近年還傳出被丈夫暴打鬧婚變，逼得她親上火線駁斥，隨著鄺文珣在月初剛過47歲生日，她也大方曬出近照，鄺文珣凍齡模樣更是美呆一票網友。

鄺文珣在月初剛過47歲生日，身為美魔女的她，在生日當天曬出美照，只見鄺文珣頂著一頭俏麗短髮、對鏡頭露出甜笑，鄺文珣肌膚白皙又零細紋，整體狀態極佳，完全看不出是47歲的熟女，同時，鄺文珣也有感而發說：「祝自己生日快樂，來一杯羽衣甘藍草莓汁和你們一起慶祝Cheers！大家也要身體健康！」

鄺文珣雖然近年淡出螢光幕，不過她過去曾以電視劇《真情》、《鹿鼎記》、《洛神》打開知名度，鄺文珣最廣為人知的是，她拍《真情》與劉愷威擦出愛火，但最後因男方的名氣加上個性，戀情以分手收場，而鄺文珣最後在2006年情歸富商老公應德榮，鄺文珣婚後就淡出演藝圈，專心相夫教子。

但鄺文珣婚姻之路一度不平靜，小倆口在多年前一度鬧婚變，還傳出應德榮因事業壓力，和妻子有爭吵，甚至爆出對鄺文珣暴力相向，對此，鄺文珣則現身出面護尪，駁斥家暴一事，她表示對方僅是情緒上發洩，但絕對沒有動手，兩人也靠著信仰，互相扶持走出婚姻低谷。