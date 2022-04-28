由WEBZEN Taiwan營運發行的MMORPG全新手遊《奇蹟MU：大天使》今（28）日下午1點在台灣、香港、澳門雙平台同步上市，並於早上10點搶先開放遊戲下載，以減少玩家等候時間，快速加入奇蹟大陸。官方也公開了遊戲CG預告片及上市活動，祭出多項超值好禮，邀請玩家一同前往體驗重磅IP新作《奇蹟MU：大天使》！

《奇蹟MU：大天使》CG預告片

《奇蹟MU：大天使》提供了延續自經典遊戲《奇蹟Online》的三大代表性職業「劍士」、「魔法師」、「弓箭手」，在遊戲初期，玩家可選擇一種喜愛職業創角，累積過關數即可再創新角，每個帳號最多可創三個角色，並透過「多重職業養成系統」同時培養，而每個職業又可分成2種天賦，總共有超過50種職業組合，自由建立專屬軍團。為同時培養多種職業，玩家該如何得到各個職業組合裝備「Farming」，就顯得相當重要，隨著等級提升且獲取更多裝備，也大大增加職業養成樂趣。

《奇蹟MU：大天使》也開放了奇蹟經典副本「血色城堡」、「惡魔廣場」，並新增全新副本「除魔試煉」，挑戰成功即可獲得豐富升等獎勵。玩家還能自行創立或加入他人戰盟，尋找並肩作戰的夥伴，透過每日參與戰盟盛宴領取經驗。遊戲還加入了「GM工具」可以自動狩獵、掛機打怪與挑戰關卡，輕鬆得到大量經驗，迅速成長。而官方後續也會帶來以世界伺服器為基礎的大型攻城戰等豐富PVP遊戲內容，玩家們可以多多期待。

慶祝遊戲上市，本次也推出了多重開服活動，即日起至5月5日，每天登入遊戲就送祝福寶石、聖物精粹、梅蘭聖物隨機寶箱等簽到獎勵！還有MyCard儲值活動，有機會抽中MyCard 50,000點、iPhone 13 Pro Max、MyCard現金抵用券等豐富大獎。

此外，WEBZEN Taiwan將陸續在《奇蹟MU：大天使》FB粉絲團公開更多遊戲資訊，後續也會推出好友標記活動，準備祝福寶石、靈魂寶石、生命寶石等多項獎勵來募集更多新玩家。