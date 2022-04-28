隨著社群媒體的興起，許多網紅都靠著亮麗外表及特殊才藝獲得大批網友關注，就連小朋友也可能因此爆紅。大陸3歲小網紅「開心醬」徐沐言，便因甜美可愛的臉蛋而獲得矚目，加上可愛的童言童語使她人氣持續攀升，但近日她卻遭到網友爆料，挖出她的爸爸其實是一名偶像劇男星隱婚生子，而當事人也出面回應了。

徐沐言因擁有一雙水汪汪的迷濛電眼與鬼靈精怪的表情而受到大批網友的喜愛，而她的影片中也不時會出現爸爸抱著她散步或外出遊玩的「背影」或戴著帽子、口罩，始終不曾露出真面目，也讓網友相當好奇。但近日卻被網友在網路上爆料，她的爸爸就是2011年，曾在台灣偶像劇之父林清芳執導的青春偶像劇《初見水晶湖》中演出並出道的男星「徐可」。

徐沐言的爸爸在影片中總是戴著口罩帽子，不願露出真面目。（圖／微博）

徐可自偶像劇出道後，也在2014年演出電影《巴啦啦小魔仙》，並獲得「史上最帥遊樂」的封號，之後又陸續在《北上廣不相信眼淚》、《我的奇妙男友》、《大宋北斗司》、《奮鬥吧少年》、《白髮王妃》等電視劇中演出，逐漸打開知名度。但在爆出隱婚生子的消息後，現年32歲的徐可也立即在微博上發文，承認自己在2019年初與大學初戀有了雙魚座女孩（女兒），之後也因為各種原因無法及時匯報喜訊感到相當抱歉。

接著徐可便談起可愛的女兒「開心醬」，透露這個稱號是女兒自己取的，意思是「吃了開心醬每天都會很開心」，也表示過去3年女兒陪著他們度過各種歡樂與低落，希望她的笑容能治癒更多人，另外也強調女兒特別需要愛，希望孩子能在父母及大眾的關愛中獨立且開心的成長。

而消息公布後雖引來不少粉絲的不滿，直呼自己被欺騙，但大部分的網友對於他勇於公開的態度表示讚賞與祝福，他與女兒的人氣也再度衝高。