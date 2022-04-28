本土疫情發燒，政治人物也無法倖免，繼台北市議員黃郁芬、王閔生及戴錫欽確診後，國民黨台北市議員耿葳今（28）日也在臉書宣布確診，讓台北市議員游淑慧忍不住說「早點確診算了，免得一直心驚膽跳」。

疫情延燒，現在更進入立法院、議會等場所，耿葳透露日前疑似與確診者足跡重疊，25日就開始自主隔離，昨晚出現喉嚨痛、咳嗽的症狀，快篩後呈陽性反應，今早得到PCR陽性的確診通知，已依防疫相關規範在家進行居家照護。

除此之外，國民黨立委魯明哲24日確診、擬參選心北市新店大文山選區市議員的「侯家軍」蔡畹鎣昨日在臉書宣布確診、綠委張廖萬堅辦公室助理也在昨日染疫，病毒藏身在四周讓民眾越來越擔心，游淑慧就在臉書說「看到議會同事或正在初選的朋友陸續傳出確診訊息，心裡忍不住想『下一個會不會是我？』」

游淑慧說她不擔心確診，但是怕會連累到別人，更說「有時候也難免會想早點確診算了，免得一直心驚膽跳」。