聯發科(2454)法說釋出第一季攻頂業績，對於第二季、全年甚至是長線也持續維持成長預計，惟智慧機銷售低迷依舊為市場、法人圈最關注議題，8家外資對聯發科出具最新研究報告，其中有4家出手調降目標價，其中有2家只剩下3位數，最低為美系外資的870元。

美系外資表示，聯發科財測預估第二季度收入季增長3~10%，且還重申其全年收入增長超過20%，聯發科第一季毛利率超過50%，主要是受惠於漲價，預計第二季毛利率落在47.5~50.5%。聯發科相信自家技術和產品組合是能夠保持定價能力的關鍵原因，法說會中也重定價策略，5G SoC晶片在第二季、甚至下半年都不會有降價動作，聯發科認為，客戶端若是需要較低價位的產品，可以選擇天璣8000/8100(70~80美元)，故聯發科的毛利率可以保持在50%左右，維持聯發科目標價1280元、評等加碼。

另一家美系外資表示，聯發科第一季財報強勁，在法說會中也釋出持續增長的展望，主要是受5G旗艦 SoC帶動、4G SoC強勁需求以及有利的匯率環境，還有就是非智慧手機業務增長勢頭強勁。儘管聯發科下調2022年對全球和大陸智慧手機的出貨量預測，但聯發科仍維持全年營收20%的目標、毛利率也將落在48~50%。看好聯發科強勁的前景主要是得益於其非智慧手機的強勁增長，包括WiFi 6、4K智能電視、10G PON，以及5G相關應用，預計聯發科今年非手機領域營收將成長24%，維持聯發科買進評等、給予目標價1225元。

還有一家美系外資認為，儘管聯發科對於第一季財報、第二季財測都釋出樂觀訊息，但看到智慧手機和消費電子產品前景下半年恐繼續惡化2H22，潛在的庫存修正正在醞釀，預計聯發科隨著5G週期達到頂峰，2022年行動產品營收將增長19%，但2023年將回歸持平。聯發科是確實在5G週期(與4G相比)中處於更好的競爭地位，只是，晶圓供應放緩、智慧手機終端需求疲軟和來自OEM的更大壓力可能會加劇5G SoC的價格競爭。此外，展望2023、2024年，相信內包趨勢將會上升(尤其是 OPPO、三星手機），而紫光展銳也可能成為低端5G SoC的第三大供應商。故將聯發科目標價由1050元調降到870元、評等維持中立。

日系外資表示，儘管宏觀環境逆風，但聯發科法說對近期以及長線釋出正向預期，雖然其削減了2022全球智慧手機出貨量預測，但強調會持續提升產品組合，故重申聯發科買進評級，但將目標價由1250元調降到1100元，主要是考量近期股市動盪，需耐心等待底部。

另一家日系外資表示，聯發科第一季的反季節性表現，恐可視為周期見頂的跡象，因第一季度的強勁表現主要是受到晶圓供應在經歷數季端缺後的增長推動，而不是需求，且大陸智慧手機銷量從2月下旬開始進一步惡化，3月開始的封鎖，也使市場信心急劇下降，並且可能在短期內變得過於悲觀，最大的雜音來自第二季5G SoC 降價風險和聯發科恐無法達成年營收成長20%的目標，將聯發科目標價由1200元調降到940元、目標維持中立。

還有一家日系外資表示，看好聯發科高階5G SoC市場份額持續增長，且智慧手機SoC的平均售價較高，有利穩定毛利率，故維持買進評等、目標價1250元。

歐系外資表示，將聯發科2022年營收增長由13%調升到18%，接近聯發科預估的20%，以反映新台幣匯價以及打進三星中高端市場，將可抵消大陸市場疲軟的衝擊，維持聯發科目標價1150元、評等優於大盤。

另一家歐系外資表示，聯發科儘管調降全球智慧基手機出貨，但法說會中對盈利能力以及定價仍有信心，維持全年20%的營收成長目標。聯發科預計將在周期波動中提高產品彈性，由其更全面的智慧手機和非智慧手機產品強化產品組合，並針對5G與4G強化技術。只是，產業需求仍然低迷，恐會在下半年看到一些定價壓力，故維持聯發科買進評等、目標價由1200元調降到1100元。