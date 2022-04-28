日本經濟成長正面臨著俄烏戰爭、能源以及大宗物資價格大漲，還有中國大陸抗疫鎖城的壓力。不過，拜全球對晶片需求暢旺之賜，日本3月工業生產已連續第2個月上揚。

日本政府28日表示，在半導體產出填補上汽車部分的不足之後，當地3月工業生產月增0.3%。不過，卻低於市場預估的0.5%，也比2月的2%要少很多。日本工業生產從2022年開始到3月為止，只有元月是減少2.4%，2月與3月都是增加的。

另外，日本政府也公布最新的零售銷售數字，在解除抗疫社交禁令後，3月年增0.9%，高於預估值0.4%。信金中央銀行研究中心 (Shinkin Central Bank Research Institute)認為，民眾消費會提前反應，但供應鏈問題還是影響生產。在汽車產能方面，也會被晶片短缺以及中國大陸抗疫鎖城所波及。

至於日本政府也預估接下來的當地工業生產表現，4月與5月依序可望大增5.8%與減少0.8%。

除了要面對大環境諸多不確定性因素外，日圓近期貶太多也讓日企成本大增而吃不消。還有，占日本經濟成長過半的民間消費，仍然未見大幅成長，也頗令市場擔憂。