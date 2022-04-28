本周(4/25-4/29)為美股超級財報周，標普500指數中將有近半數市值公司公布財報，截至上周，2022第一季企業獲利擊敗分析師預期比例約為77.8%(長期平均66%、前四季平均為83.1%)，雖然結果大致符合預期，但隨市場風險意識升高，財報結果仍難以激勵市場止跌回升；此外，個別公司財報不佳亦容易被放大檢視，對近期市場波動產生推波助瀾的影響。

凱基投信投資策略部主管翁毓傑認為，目前判斷今年美國經濟步入衰退的風險仍低，本次回檔仍屬中期回檔，建議可留意VIX恐慌指數突破30以上的進場買點。昨天VIX恐慌指數收盤為31.6%。

翁毓傑指出，潛在經濟衰退雖將衝擊到金融市場，但依據歷史經驗，長短利差倒掛到股市高點及景氣衰退的出現，通常中間仍有一段時間距離，平均分別為11及16個月。此外，目前美國失業率為3.6%，仍維持在充分就業的狀態，這也賦予了今年度聯準會持續升息以對抗通膨的合理性，因此今年度要看到美國經濟步入衰退的可能性依然相當低。

凱基未來移動基金經理人馮紹榮則言，美股財報表現大致符合市場預期，未能提供股市顯著的上漲動能，市場仍聚焦在利空事件如聯準會升息、通膨、俄烏戰爭及中國封城等議題，持續建議投資人持有獲利、財務較為穩健的大型股，以利度過第二季震盪行情，待利空消息被市場消化，下半年股市仍有表現機會。

今早台股掛牌的美股相關ETF，富邦NASDAQ(00662)、國泰北美科技(00770)、統一FANG+(00757)都已出現反彈走勢。