劉姓民眾在臉書「豐原好康聯盟社團」PO文，強調「虐童案非我家，照片都沒出現保母家！」（翻攝臉書「豐原好康聯盟社團」）

「虐童案非我家，照片都沒出現保母家！」豐原區1歲10個月大男童疑遭保母虐待，致顱內出血昏迷，目前在豐原醫院加護病房治療中。疑因有不滿民眾今天凌晨到夏姓保母神岡區住家撒冥紙、丟雞蛋，卻因搞錯對象丟到劉姓住戶的住家，劉姓住戶除報警外，並在臉書Po文「請丟雞蛋金紙的人向我爸道歉及澄清虐童案非我家」。

警方指出，今天凌晨1點多，有不明人士對神岡區劉姓住戶丟雞蛋、撒冥紙，因丟擲雞蛋的聲響很大，劉男外出查看，發現住家竟被莫名丟臭雞蛋及撒冥紙；因夏姓保母家就在附近，懷疑是有民眾不滿夏姓保母疑似虐童才到場洩憤或警告，卻搞錯對象遭到無妄之災。

劉姓民眾並在臉書「豐原好康聯盟社團」PO文，強調「我家並非PO文者所說的那家黑心保姆家，也知道PO照片者非常難過及氣憤，我在新聞中看到虐童案也一樣痛恨及痛心，但PO照片者並未註明清楚非我家就私自放記者在我家門口圍繞的畫面。」

劉姓民眾PO文指出「因為附近鄰居上班沒有人，只有我爸出來澆澆花草，被記者看到上前問一下保母家情況？今天我爸要去遛狗卻發現我家車庫大門窗戶被丟滿雞蛋和金紙，可想而知70幾歲老人家受到驚嚇，嚇到不敢出門，已報警處理。」

警方調查，今天凌晨1時35分許，2名男子徒步至虐童案保母住家附近鄰居門口灑滿冥紙及丟雞蛋；經警方調閱監視器後，已鎖定涉案人積極查緝到案，釐清案情依違法情事法辦。

警方強調，本虐童案已經報請檢察官指揮偵辦，目前全案已進入司法程序，檢警已將涉案人查緝到案，呼籲社會大眾，不要有任何違法脫序的行為；發現類似行為，警方絕不容許任何不法行為，除依法嚴辦外，更將持續強化各項勤務作為，保護各項安全。