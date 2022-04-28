肺炎疫情燒進高雄地檢署，一名公訴組檢察官疑似遭上周確診的太太傳染，27日快篩確診。同辦公室檢察官今日已請假居家隔離，地檢署內也進行清消作業。

該名檢察官屬公訴組，手中正承辦重大社會矚目案件。該名檢察官的太太21日確診，但他當時配合快篩是陰性，地檢署就要求他在家自主隔離，沒想到今日仍確診。