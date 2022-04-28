高雄地檢署1檢察官確診 疑似遭太太傳染 11:002022/04/28 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名公訴組檢察官疑似遭上周確診的太太傳染，27日快篩確診。同辦公室檢察官今日已請假居家隔離，地檢署內也進行清消作業。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 肺炎疫情燒進高雄地檢署，一名公訴組檢察官疑似遭上周確診的太太傳染，27日快篩確診。同辦公室檢察官今日已請假居家隔離，地檢署內也進行清消作業。 該名檢察官屬公訴組，手中正承辦重大社會矚目案件。該名檢察官的太太21日確診，但他當時配合快篩是陰性，地檢署就要求他在家自主隔離，沒想到今日仍確診。 基隆確診女病死家中 家屬控瀆職 基隆女確診2天家中病逝 女兒哀慟：視訊引魂7次才成功 #確診 #檢察官 #新冠肺炎 #台灣 #公訴 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北農淪陷 議員籲盯緊台中三大市場 04:102022/04/28 地方新聞 未上路先當機 快篩實名制恐擾民 04:102022/04/28 生活新聞 國會助理確診再＋1 綠委證實辦公室全數採「3＋4」 09:502022/04/28 生活 台中首傳消防員確診 全隊33人居隔 04:102022/04/28 地方新聞 快篩實名制今開賣！6規則QA一次看「身分證雙號先搶」 07:352022/04/28 生活 王少偉染疫4天病況曝光 崩潰急求救：我需要幫助 07:562022/04/28 娛樂 統測周末登場 考生確診不得應試 04:102022/04/28 生活新聞 現場直擊！藥局快篩排隊擠爆 民怨開賣時間不一不便民 09:412022/04/28 生活 防疫保單大量理賠 產險業恐現增資潮 04:102022/04/28 財經要聞 味全6人快篩陽 龍象大戰急喊卡 04:102022/04/28 運動天地 批蔡英文、陳時中「太早放棄」 名醫喊推：快閃式三級防疫 10:442022/04/28 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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