今天在大聯盟場上洋基以5：2再退金鶯，取得系列賽二連勝，此戰強打「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)一人就攻下3分打點，並敲出個人生涯第350支全壘打，寫下聯盟史上第7快紀錄，本季他累積3轟，打擊率是.242。而先發投手蒙哥馬利(Jordan Montgomery)雖失掉2分，但洋基牛棚再次挺住，前陣子飆出連7K的金恩(Michael King)拿下勝投。

Giancarlo Stanton hits the 350th home run of his career and its 2-0 Yankees! pic.twitter.com/Yaf8VAa0SD — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) April 27, 2022

洋基昨天以12：8擊退金鶯，今天則延續打擊火力，首局就靠史坦頓2分炮取得領先，史坦頓逮中金鶯先發投手威爾斯(Tyler Wells)的四縫線快速球出棒，再次展現可怕「怪力」，看似輕輕一敲卻將球轟向中外野，這球擊球初速108.6英哩、擊球仰角24度，預測飛行距離417英呎，他僅花1341場就完成生涯350轟，排史上第7快。

MLB Fewest Games to 350 Career HR

1,280 Mark McGwire 6/2/1997 OAK

1,298 Juan Gonzalez 6/3/2000 DET

1,301 Alex Rodriguez 5/4/2004 NYY

1,319 Harmon Killebrew 6/6/1967 MIN

1,320 Albert Pujols 7/3/2009 STL

1,329 Babe Ruth 9/3/1926 NYY

1,341 Giancarlo Stanton 4/27/2022 NYY — James Smyth (@JamesSmyth621) April 27, 2022

而排他前面的球員都是狠角色，史上最快達成的是前紅雀強打馬奎爾(Mark McGwire)，再來依序是前遊騎兵強打岡札勒斯(Juan Gonzalez)、傳奇重炮「A-Rod」(Alex Rodriguez)、1984年名人堂球星基爾布魯(Harmon Killebrew)、本季回歸紅雀的「生化人」普侯斯(Albert Pujols)、「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)，可見史坦頓進入這份榜單有多難。

此戰洋基先發投手蒙哥馬利其實前面表現不錯，到第6局才失分，被金鶯桑坦德(Anthony Santander)敲出2分炮，接下來他又投出觸身球，遭教練換下場，由金恩接手，他成功化解危機，繳出2.1局無失分表現，並送出2次三振。下半局史坦頓再為球隊添分，擊出中外野高飛犧牲打要回領先，今天他3打數2安打貢獻3分打點。

Joey Gallo getting hot??? 2nd home run in 2 games! pic.twitter.com/6lGERmE1aD — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) April 28, 2022

第7局洋基趁勝追擊，賈羅(Joey Gallo)連兩天開轟，逮中97.9 mph四縫線快速球轟向中外野，接著金鶯投手又送出暴投，免費再為洋基添分，終場洋基就以5：2拿下勝利，最後由金恩拿下勝投，本季他出賽6場取得2勝0敗，13局狂飆20K，自責分率僅0.69，末局接手的荷莫斯(Clay Holmes)則取得本季第二次救援成功，自責分率0.93。