航港局中部航務中心監理科前技佐宋立恒，利用審查核發遊艇執照的職權，以每張駕照5000元至8000元不等價格向民眾收賄，最高法院斥責他貪圖小利，敗壞官箴，造成水域交通的潛在危險且情節嚴重，依違背職務收受賄賂罪判刑9年2月，褫奪公權8年確定。

本案是因「遊艇及動力小船駕駛管理規則」在2019年9月19日修正發布前，遊艇或動力小船駕駛執照的有效期間為5年，修正後執照有效期限則至年滿75歲之日，所以持有營業用動力小船駕駛執照或修法之前持有執照者，都有屆期申請換發駕駛執照的需求。

民眾因無暇或因故未具備駕駛執照之核換發資格，於是親自或透過代辦業者向宋立恒洽辦業務，宋即利用其所屬機關事後未能稽核承辦人以海技系統製發駕駛執照是否合於該管理規則之機會，收取賄賂後，讓民眾核發駕駛執照。

台中高分院斥責宋男貪圖個人小利收賄，所為不僅玷汙、褻瀆公務執行之純正，敗壞官箴，且有害公務員廉潔自重之形象，影響一般社會大眾對交通部管理公眾交通及政府之信賴，並造成水域交通之潛在危險，損害社會秩序及公共安全，情節甚為嚴重。

合議庭考量宋男犯後坦承犯行並表達悔悟之意，態度良好，但他收受賄賂橫跨期間甚長，依公務員違背職務收受賄賂等罪將他判處9年2月徒刑，褫奪公權8年，許提上訴主張量刑太重，但最高法院認為原判決並無違法，駁回定讞。