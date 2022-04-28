烏來區金堰農路是烏來忠治部落唯一的聯外道路，因地處山區，水氣豐沛，植披生長茂密，邊坡枝葉垂落遮擋用路人視線，加上路側溝蓋老舊，路側雜草叢生，部分既有排水溝因邊坡土石崩落阻塞，影響人車通行安全，新北市農業局考量通行安全，隨即進行現地勘查及設計工作，投入900萬經費進行改善，並於27日完成改善維護工程。

農業局針對路面老舊龜裂進行刨除重鋪及全線約4.8公里路段進行雜木修剪美化，並於部分土石易崩落之路段既有排水溝上方，增設L型溝共計267公尺，並於固定間隔設置格柵開口，更新路側溝蓋板共440公尺，阻擋邊坡土石、維持既有排水溝功能，增加會車空間的同時也可避免路側雜草叢生，由於沿線道路狹窄，不易會車，且施工期間雨期長，所以配合半半施工及專人進行交維與加派人手機具趕工。

烏來區忠治里長黃忠信表示，完工後道路整體寬敞明亮，大幅提升用路人的通行安全。