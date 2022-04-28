藥房一早外面大排長龍購買購買家用快篩試劑。（張妍溱攝）

快篩實名制今天上路，首批購買的為身分證字號尾數雙號的民眾，多家藥局一早開始就有民眾在現場排隊，有一位民眾手持多張健保卡欲購買全家人的快篩劑但遭拒，另一間藥局排起長長人龍，適逢疫情嚴峻，大家保持社交距離，民眾紛紛排隊搶購。

一名手拿多張健保卡的王太太說，因為家人一早都要上班，只有她有空才幫忙拿家人健保卡到藥局購買快篩劑，7點多就到藥局前排隊，卻只能1卡買1次，對她來說很不方便。

民眾陳先生說，因為聽到有傳出今天全台可能超出萬人染疫，所以趕緊來買快篩劑；排隊排很久，藥房開始營業時卻又說檢保卡系統當機，他購買1組，排隊加等待購買，花了半個鐘頭才買到。

藥房人員指出，比照口罩實名制1.0初期，中央規定目前以實名制，購買家用快篩試劑，民眾可持健保卡、居留證購買，每人每次限買1次，1次可購買5劑，以身分證字號尾數單雙號進行分流，單號星期一、三、五，雙號星期二、四、六，週日則開放全民皆可購買。