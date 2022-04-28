FCCL廠台虹公布第一季財報，營收21.84億元，稅後淨利2.08億元、年增20.46％，每股盈餘1元，優於去年同期。展望第二季公司先前指出，由於生產基地位在台灣高雄以及大陸如東，生產方面不受影響，但封城導致物流不順是挑戰，目前未看到客戶需求有明顯調整，力拚第二季營運優於第一季目標不變，惟封城狀況仍需持續觀察。