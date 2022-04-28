台虹第一季EPS1元 優於去年同期 11:042022/04/28 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 FCCL廠台虹公布第一季財報，營收21.84億元，稅後淨利2.08億元、年增20.46％，每股盈餘1元，優於去年同期。展望第二季公司先前指出，由於生產基地位在台灣高雄以及大陸如東，生產方面不受影響，但封城導致物流不順是挑戰，目前未看到客戶需求有明顯調整，力拚第二季營運優於第一季目標不變，惟封城狀況仍需持續觀察。 芮特-KY首季獲利告捷 EPS達0.75元 神腦首季EPS為0.7元 創2019年以來新高 #台虹 #優於去年同期 #封城 #EPS #CCL 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大豐電首季EPS達1.13元 年增52％ 22:162022/04/27 財經 矽格Q1不淡 每股賺1.82元 04:102022/04/28 證券．權證 需求遞延 興勤看好6月拉貨潮 04:102022/04/27 證券．權證 華擎 上季每股賺5元 04:102022/04/28 證券．權證 亞德客Q1傳捷報 創同期三新高 04:102022/04/28 證券．權證 權證星光大道－台達電 Q1財報看好 04:102022/04/27 證券．權證 柯軟性封城禁內用 挨轟搏版面 04:102022/04/28 政治要聞 是方電訊Q1財報大三元 04:102022/04/28 產業．科技 柯P「軟性封城」挨轟自創新名詞 北市府解釋：自律取代他律 11:522022/04/27 生活 Epson新機 助產業環保升級 04:102022/04/28 產業．科技 《電子零件》國巨Q1每股盈餘11.59元 Q2營運這樣看 08:522022/04/27 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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