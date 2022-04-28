欣興昆山逐步恢復生產 11:042022/04/28 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 欣興28日公告，持股比例71.23％及100％的昆山鼎鑫電子有限公司及欣興同泰科技（昆山）有限公司配合當地政府防疫政策，自4月21日起暫時停工至4月27日，自4月28日起可閉環逐步恢復生產。公司及子公司將密切觀察後續疫情發展，配合當地政府規定，採取應變措施，以確保員工安全與健康。 九豪昆山廠28日起閉環恢復生產 陸封控 台郡Q2營運保守 #欣興 #恢復生產 #配合當地 #昆山 #日公告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 和碩3大廠停工 4月營收恐明顯下滑 04:102022/04/25 財經要聞 開發金控擬配息1元 創歷史新高 00:432022/04/26 財經 陸封不停 雙A出貨恐減一成 04:102022/04/26 財經要聞 鴻海昆山兩廠染疫停工 04:102022/04/26 財經要聞 熱門股－欣興 ABF載板供不應求 04:102022/04/28 證券．權證 商品期貨趨勢專欄－通膨長線看升 有利黃金 04:102022/04/27 證券．權證 封城影響 自行車3雄出貨遞延 04:102022/04/26 證券．權證 《熱門族群》長期展望未變 ABF載板三雄抗跌 14:492022/04/27 財經 雷科、臺慶科昆山廠 停工至27日 04:102022/04/25 證券．權證 《光電股》昆山廠拚五一後復工 揚明光Q2出貨估向上 09:012022/04/26 財經 《電子零件》ICAN轉型效益 宏致今年雙位數成長不變 08:202022/04/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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