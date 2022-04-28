欣興28日公告，持股比例71.23％及100％的昆山鼎鑫電子有限公司及欣興同泰科技（昆山）有限公司配合當地政府防疫政策，自4月21日起暫時停工至4月27日，自4月28日起可閉環逐步恢復生產。公司及子公司將密切觀察後續疫情發展，配合當地政府規定，採取應變措施，以確保員工安全與健康。