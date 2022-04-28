新冠肺炎疫情持續升溫，家用快篩試劑實名制今起上路，但有民眾擔心一旦採檢確診必須面對隔離等諸多不便，影響自己與家人的生活或工作，即使出現症狀仍選擇當縮頭烏龜。感染科醫師提醒，年滿65歲或有慢性病史都屬於新冠肺炎高風險群，重症風險大增，出現症狀5天內將是黃金治療期，及早篩檢才能保護自己。

近日本土確診病例快速增加，防疫手段已從「清零」轉變為「減災」，盡量減少需要住院及中重症患者，不要增加太快，以免壓垮醫療量能。儘管Omicron以輕症居多，但醫師提醒，對於沒有接種疫苗且有重症風險因子的民眾來說，感染新冠肺炎仍有可能會演變成重症，絕不能對疫情過度樂觀而掉以輕心，輕忽住院、重症及死亡風險。

台灣感染症醫學會理事長、臺北榮總內科部感染科教授王復德說明，年滿65歲、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、肥胖、懷孕，以及有會影響免疫功能的疾病，像是長期使用類固醇或其他免疫抑制劑的民眾，都是新冠肺炎重症的高危險族群。

台灣感染管制學會理事長、台大醫院感染管制中心主任感染科教授陳宜君指出，這些高危險族群最需要及早治療以預防重症，目前台灣已經取得口服抗病毒藥物，更重要的是把握「出現症狀5天內」黃金治療時間，及早篩檢、適時評估用藥是保護自己健康的關鍵，千萬不要因為對自己的健康太有把握，錯失最佳治療時機而讓健康兵敗如山倒。

王復德表示，新冠肺炎口服藥是高危險族群減少重症的有效武器，「不打疫苗、不主動篩檢，就等於早早放棄避免重症的先機，等於空有精良武器，卻無用武之地。」他呼籲民眾，只要有接觸史或出現症狀， 一定要化被動為主動，積極篩檢，只要能及早確診，重症的高危險族群可及時用藥，中間病情若有變化也要盡早就醫。

「一旦確診數大量攀升，就算重症率再低，所造成的累積傷亡還是會很可觀。」陳宜君提醒，如果感染後症狀沒有隨時間改善，甚至開始喘、身體變得很虛弱，或是原有慢性病急遽惡化，譬如糖尿病友血糖飆升或低血糖，慢性肝炎病友出現眼白變黃、皮膚黃、尿液深如茶色的黃疸現象，都可能代表病情惡化，應及時就醫，別誤以為「新冠病毒只會引起輕症」而延誤治療時機。

新冠肺炎已在社區散播，以輕忽的態度面對這些「看不見的敵人」是最可怕的，也是近期最令人擔憂的社會現象。 台灣感染症醫學會與台灣感染管制學會共同呼籲，現階段迎戰本土疫情，戒慎但不要恐懼，以「三防三擊」行動來換取時間跟機會。「三防」就是基本防疫措施，包括戴口罩、勤洗手、保持社交距離，而「三擊」是主動出擊，疫苗打好打滿、主動接受篩檢、及時有效的治療。