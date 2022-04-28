北市汐止區一間生技公司負責人，公司銷售「美白針」給診所、藥局，陳男從公司帶回含有管制藥品的成分牛奶針，2017年、2018間幫李姓妻子注射2次，不料李姓妻子因多重藥物中毒死亡，意外扯出陳男非法執行醫療業務，士林地院審結，依違反醫師法，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬，併科罰金15萬。

判決指出，陳姓生技公司負責人，因公司販售第四級管制藥品丙泊酚（即Propofol），也就是俗稱的「牛奶針」，但他並沒有領取醫師執照，不得執行醫療業務，陳男並不以為意，竟將「美白」藥劑加入維他命C、生理食鹽水，幫李姓妻子施打點滴。

2018年上半年間，陳男從公司拿回安舒麻注射液，在家中以靜脈注射方式幫妻子施打，但因妻子又有注射抗憂鬱症藥、抗癲癇、安眠藥等物，2020年5月間，因多重藥物中毒而死亡，小孩返家發現母親陳屍臥房，案經檢察官偵查，證實與陳男的無關，不過小孩證稱看過陳男在客廳幫母親打針，檢察官違反醫師法起訴陳男。

判決指出，陳男身為醫療器材公司負責人，明知打針醫療以及轉讓第四級毒品都是違法行為，竟未規勸妻子前往醫院或診所就診，施打美白針行為，對於藥政防疫、妻子身體的健康，已有相當程度危害，但考量施打的目的是美白或是減輕妻子的精神壓力、助眠，依法判處6月徒刑，得易科罰金。

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！