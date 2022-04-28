女星艾莉絲（本名曾莉婷）結束與日籍前夫的婚姻後，帶著女兒帶著女兒梨梨醬旅居法國，不但創業，還邂逅英國外交官馬培迪，兩人於2017年結婚，婚後生下可愛的兒子威廉弟，一家四口生活非常幸福，而艾莉絲也常在社群分享育兒日常，近期她帶兩個小孩飛到英國倫敦，卻發現機場大多數人都沒有戴口罩。

艾莉絲在facebook分享自己一打二，帶兩個小孩飛到倫敦，她說倫敦希思羅機場滿滿的遊客，且大部分的人都沒有戴口罩，特別是連小朋友都幾乎沒有戴，讓艾莉絲的兩個小孩感到很疑惑，不停問：「媽媽，英國沒有omicron 病毒嗎？我們也可以不要戴口罩嗎？」

艾莉絲解釋，英國一週仍有上萬人確診，只是不再讓病毒影響生活，就連英國的旅遊政策也完全開放，不用任何疫苗接種證明、不用PCR採檢、無任何隔離政策，所以機場人潮大爆滿。艾莉絲有感而發：「排隊2個小時才過了海關，這段長長隊伍等待的時間超級漫長⋯⋯入境英國的旅客真的好多好多，看到這個景象，令人想起疫情前的生活。」

照片中可以看到機場中有些人戴口罩，有些人沒戴口罩，艾莉絲鏡頭前正好站著一個外國的小女孩，她站在家人身邊，沒有戴著口罩，對比台灣口罩不離身，英國的防疫政策已經全面開放，有粉絲留言問艾莉絲，英國人民確診後怎麼辦？艾莉絲回答「除非是重症，多半都在家休息療養，不限制出門，也不需要隔離」