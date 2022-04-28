美國晶片大廠高通（Qualcomm）上季營收再創新高、獲利優於市場預期，且本季營收展望意外強勁，顯示在智慧手機需求持續放緩之際，高通將事業重心轉向非手機業務的多元化經營策略發揮成效，周三盤後股價大漲6.33%，報143.65美元。

中國強硬的防疫封控、俄烏戰爭和不斷升高的通膨已經影響消費意願，削弱了手機等電子產品的銷售力道，但截至目前為止，高通並未受到影響。

執行長Cristiano Amon表示，中國市場正在發生一些變化。我認為高通受到的影響較小，因為我們專注的是優質和高階的智慧手機市場。

高通公布第二財季（截至3月底）營收年增41%，為111.6億美元，優於市場預期的106億元，並再創新高。

執行長Amon表示，營收再創新高凸顯出高通追求成長與多元化策略的成果，並反映市場對處理器技術的強勁需求。

第二財季淨利年增68%，為36.6億美元。

經調整後每股盈餘年增69%，為3.21美元，優於市場預期的2.91美元。

以業務部門來看，第二財季晶片事業營收年增52%，為95.5億美元，優於市場預期的88.6億元。

專利授權事業營收年減2%，為15.8億美元，略高於市場預估的15.5億美元。

以產品類別來看，手機晶片營收年增56%，為63.3億美元，受惠於新推出的Snapdragon晶片。射頻前端晶片營收年增28%，為11.6億美元。

物聯網（IoT）晶片營收年增61%，為17.2億美元。車用晶片營收年增41%，為3.39億美元。

儘管車用晶片事業占營收比重不大，但高通仍看好未來發展前景，稱與Stellantis等汽車製造商的合作關係將帶來更多效益。

高通預估本季經調整後每股盈餘介於2.75～2.95美元，優於市場預期的2.60美元。該公司並預估本季營收介於105億～113億美元，優於市場預期的99.8億元。

Synovus Trust Company資深投資組合經理Dan Morgan表示，高通的業績讓人更加確信智慧手機業務在傳統的節日購物旺季之後仍然強勁。他並特別提到高通25%的營收來自於為蘋果公司提供數據機解決方案。

現在蘋果正在開發自己的晶片來取代高通的數據機晶片，分析師此前已經提出警告，稱高通必須為這個無法避免的情況做準備。

Edward Jones分析師Logan Purk表示，高通肯定會非常依賴Android市場，因為他們已經料想到將失去蘋果的業務。在Android生態系中，三星顯然是高階手機的領導者，未來很可能成為高通的重要客戶。

執行長阿蒙Amon在法說會上表示，他預期高通與三星的合作關係「只會增加」，在三星最新的Galaxy S22手機中，約75%的高階晶片都是出自於高通，這個比例遠高於三星前一代手機的約40%。