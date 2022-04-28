從風水角度來看，如果臥室睡床擺放不當，周圍的氣場環境就會比較混亂，對運勢恐會有不良影響。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，床鋪不能對著壁刀、廁所和房門，也最好不要放在空調底下，以免形成不利於居住者的格局。

▍1.床鋪不宜對壁刀

臥室的格局如果不方正，或者因為臥室裡設置了衛浴、更衣室等，就會讓臥室中有一塊牆壁突出，若是牆面像「刀」一樣直直切向床鋪，對運勢將有不良影響，居住者的健康容易受損，可能會出現身體病痛，需要就醫，或者是在日常生活中，因為一些意外事件不小心傷到身體，比如做飯時不小心切到手，走路時不小心扭到腳等。同時，這還預示著家人財氣被切，家中可能會有漏財之事。所以，如果床鋪對著壁刀，一定要移動到別的地方，若無法移動，那就需要對牆角壁刀做遮擋處理。

▍2.床鋪不宜對廁所

廁所濕氣和穢氣都很重，如果床鋪對廁所，污穢之氣和病菌就很容易從廁所飄到床上，污染氣場。在這樣的床上睡覺容易生病，財氣也會被穢氣沖散，不利賺取財富。若出現這種情況，最好的方法當然還是將床移走。此外，廁所不用的時候，就要把門緊緊關閉，要經常打掃廁所，開窗通風，還可以在廁所掛上葫蘆來祛除水氣和穢氣。

▍3.床鋪勿在空調下

如果床鋪安放在空調下，從空調中吹出來的風就會直沖向人體，擾亂人體原本的氣場平衡，不利於身體健康，同樣的，床鋪擺放在空調正對面，也會造成這樣的影響。所以，大家在擺放床鋪的時候，就要注意空調的位置，不要讓風直接吹向床鋪。

▍4.床鋪不宜對房門

門是氣流進出的通道，如果床正對著臥室門，流動的氣流就會沖向睡床，居住者容易疲勞、失眠，而且，臥室門打開第一眼看到的就是床，也不利於人的隱私，會讓人精神難安，心緒不寧。因此，若無法挪動床鋪的話，最好在臥室門上裝上門簾，加以隔斷，或者將五帝錢掛在臥室門口，祛除不吉之氣；也可以在臥室門上貼福字，有開門見喜之意，從而用喜氣來沖散穢氣。

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