隨著疫情升溫，今日確診數破萬，產險公司的防疫保單也承受到龐大給付、理賠壓力，金管會保險局長施瓊華今日表示，產險公司過去淨值、RBC都很高，讓他們未來面對疫情變化有幫助。

施瓊華表示，現在整個防疫政策調整，且疫情產生變化，產險的「防疫保單」都是一年期，金管會注意他們理賠的情形，趨勢上數字還沒出來，但是會密切注意產險公司的財務情況。