確診人數暴增防疫保單理賠壓力大 金管會緊盯產險公司財務 11:192022/04/28 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著疫情升溫，今日確診數破萬，產險公司的防疫保單也承受到龐大給付、理賠壓力，金管會保險局長施瓊華今日表示，產險公司過去淨值、RBC都很高，讓他們未來面對疫情變化有幫助。 施瓊華表示，現在整個防疫政策調整，且疫情產生變化，產險的「防疫保單」都是一年期，金管會注意他們理賠的情形，趨勢上數字還沒出來，但是會密切注意產險公司的財務情況。 停售加疫情升溫 金管會：產險業出現財務壓力 防疫保單大量理賠 產險業恐現增資潮 #產險公司 #防疫保單 #理賠 #財務 #金管會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫保單續保爭議 富邦產願有條件承保 04:102022/04/27 財經要聞 防疫險之亂續燒 保誠急下架 國壽急轉彎繼續賣 15:152022/04/26 財經 可能改版為重症住院才理賠 壽險防疫險本周內全數停售 04:102022/04/26 金融．稅務 壽險「住院醫療險」也吹停售潮 壽險公會給答案了 22:092022/04/26 財經 學者觀點－防疫險不該是產物保險的樂透 04:102022/04/26 專題周報 申訴電話被打爆 防疫保單之亂 評議中心急籲三點 04:102022/04/26 金融．稅務 降續保爭議！富邦產願有條件承保防疫保單續保案 19:192022/04/26 財經 防疫保單爭議被罵翻 富邦產險轉彎了！5月自動續保算數 17:552022/04/26 財經 實體分行難產 國銀去年申設六據點今年都沒開 19:192022/04/26 財經 防疫保單續保惹議 富邦產鬆口扛了 04:102022/04/27 財經焦點 兩大龍頭金控較勁 現金殖利率拚破5％ 21:182022/04/27 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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