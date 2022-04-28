美股超級財報周，四大指數收盤漲跌互見，台股開高後一度壓回，但台積電(2330)盤中領軍翻揚，帶動台股走強，盤中突破昨天高點，短線走多機率大增，預估成交金額2500億元左右。

分析師指出，近期台股飽受疫情、封城等因素影響，表現相當疲弱，近期重量級電子股法說會召開，也對於第二季產業景氣看法偏保守，也因為缺料等因素，封城不利的效應持續擴散中。

大盤昨日出現二個往下跳空缺口，短、中、強期均線維持空方排列，不過，觀察台股從1月5日最高點18,619點回檔，台股約三波段的回檔，第一階段是從18619點回檔至1/26低點17,633點，第二階段指數從2/10的高點18,338點回檔至3/8的16,764點，目前是第三階段，指數從3/30的17.770點回檔至昨日。昨天留下約百點下影線，由於目前技術指標來到相對低檔，且從史上高點下跌達到2400點，今天盤中指數回測沒有再破前低，也出現超過昨天高點表現，有轉為短多趨勢機會。