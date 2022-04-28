疫情延燒，民眾購屋將防疫健康宅，列為重要選擇條件。（盧金足攝）

疫情升溫，民眾不只在生活上加強防疫，連居住環境也追求健康宅！以「世外桃源」為訴求的成屋，可即買即用的莊園型別墅社區，吸引不少置產客源。

以往被視為蛋白區或衛星城市的區域，隨著交通網絡四通八達，距離台中市區車程30分鐘內，房價不如蛋黃區高，帶動買氣。

大熊建設指出，位在大員林生活圈的「藏風莊園」，社區內有微森林生態池、健康型公設，加上社區配置24小時安全管理，隱私、安全性高。

相較一般大樓社區建案，擁私人庭園、前院停車、七大房等大格局、面對土地稀缺、營建成本高漲，有天有地的透天別墅，長期都是房市長青樹。

此外，君森建設在彰化美學館附近打造養生社區「龍盤居」，2400坪只規劃8戶，外觀採用歐洲古堡風格十分吸睛。

中部品牌建商順天建設規劃企業主及退休族群需求，推出「ONE33」預售案，是台中市區近年來罕見大型別墅開發計畫。

因應健康宅在家可享受運動、休閒，「藏風莊園」、「ONE33」等莊園型豪墅個案，提供住戶特色且豐富多元的公設，如「藏風莊園」坐擁私人休閒會館，包含健身房、網球場、高爾夫球果嶺區、發呆亭等一應俱全，「ONE33」設計俱樂部、演奏廳、泳池等。

由於疫情因素，為遵守防疫規則，該類莊園型豪墅銷售採預約制參訪，防疫全面上緊發條。