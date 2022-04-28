韓國晶片巨擘三星電子28日公布首季財報，獲利與營收均大幅成長，但其警告零件短缺影響晶片生產問題會延續下半年而拖累股價下跌。

三星電子股價盤中下跌0.6％報64,600韓元，連續五個交易走跌，今年來累跌逾17％。

首季營運獲利年增50％至14.1兆韓元（111億美元）創2018年來同期新高，符合市場預期。營收年增19％至77.8兆韓元創新高。

三星電子首季獲利大增，主要是來自數據中心伺服器的記憶晶片需求強勁所帶動。

其首季晶片業務獲利，從去年同期3.36兆韓元，暴增151％至8.45兆韓元，主要是伺服器晶片銷售創新高帶動。

但首季行動設備與網路業務的營運獲利年跌近14％至4.4兆韓元。

公司指出，即使記憶晶片需求在下半年仍相對強健，但零件短缺讓其必須更集中精神去解決這問題。另外，其預期智慧手機市場下半年繼續成長。

三星電子在聲明稿中表示，宏觀經濟環境存在許多不確定因素，地緣政治問題可能持續下去，在此情況下公司將優先增加部份先進製程來解決零件短缺問題。