鑒於4月1日發生東南水泥施工事故，造成高鐵台南—左營區間一度暫停營運，台灣高鐵（2633）表示，為精進此類突發事件之轉乘接駁調度、提升旅客服務品質並加強應變效率，特於27日深夜至28日清晨，利用營運收班後時段，於高鐵台南站進行「運轉變更旅客接駁」應變演練。

台灣高鐵指出，透過落實人員日常訓練、加強與外援單位間之協調聯繫及共同作業默契，一同精進緊急事件之應處，並使站間接駁機制更加完善，提供旅客迅速、便利的接駁服務，降低因營運異常、運轉變更對旅客造成的影響。

本次演練規模盛大，總計動員高鐵員工及外援單位約250人次，同時，為求演練逼真，台灣高鐵更調動20部遊覽車實際參與，以便外援單位模擬站區交通管制及車輛分流措施，高鐵人員則演練加強資訊溝通及車站廣播、增設站外臨時停車月台以及分別引導旅客循序搭乘接駁巴士等項目。台灣高鐵公司特別感謝公路總局嘉義區監理所、台南市政府警察局及交通局等單位派員共同參演，使本次演習更臻完備。

「運轉變更旅客接駁」應變演練重點包括，一、站區交通管制：鑒於4/1啟動站間接駁時，緊急調派的數十輛遊覽車同時湧入站區接駁旅客，造成道路壅塞因而影響接駁效率。經台灣高鐵公司溝通協調，未來台南市政府交通局及警察局將配合實施站區周邊交通管制，引導接駁巴士與一般車輛分流，以利接駁巴士可以迅速進入站區，將高鐵旅客接駁至其他高鐵車站繼續行程。

二、增設站外接駁巴士轉乘區：針對4/1接駁巴士進入站區後，因大量旅客候車需求，致停車月台不敷使用狀況，本次演練特別規劃於高鐵台南站區外歸仁十二路、武當路設置11席臨時停車月台，搭配站內既有之7席公車月台運用調度，以提升接駁巴士調度效率，迅速協助旅客轉乘；另於歸仁大道設置小客車臨停載客區，以達站區車輛分流、加強轉乘接駁效果。

三、加強導引旅客轉乘接駁：加強車站廣播、張貼運轉公告及透過車站營運資訊顯示系統宣導等項目，將需要搭乘接駁巴士的旅客先行集中至特定區域，再跟隨高鐵工作人員引導，循序、分流至臨時停車月台搭乘接駁巴士，讓旅客可在第一時間得知轉乘資訊，順利搭上接駁車。