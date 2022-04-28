涉案3人平均年齡20歲，估計去年1月至今獲利己約5億餘元。（警方提供）

警方直搗賭博機房起出犯案用電腦主機7部、螢幕14具、手機8支、監視器1具、WIFI分享器1具等贓證物。（警方提供）

假投資賭博網站犯罪流程圖。（警方提供）

金門縣刑警大隊說明查獲過程，提醒民眾小心上當。（李金生攝）

金門警方掃蕩假投資賭博犯罪集團，跨海赴台中查獲藏匿社區大樓，由一群20歲左右小鮮肉組成，1人扮演多個角色的網路詐騙組合，估去年1月至今獲利己約5億餘元，涉案3人依詐欺、賭博等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

金門縣刑警大隊說明，該隊科技犯罪偵查組針對轄區多起假投資博奕網站詐騙案件，向上溯源發現犯嫌透過LINE等社群平台，聲稱全新引進獨家循環式獲利法吸引賭客加入下注，待民眾存入一定金額後，即修改賭博網站後端程式，讓賭客誤認該賭博網站贏率高，繼續再加碼投注金額。在賭客欲連本帶利領取款項時，則假借需先繳交一筆保證金和各種理由推託，最後乾脆將賭客封鎖和踢出群組，賭客始知受騙，血本無歸。

金門縣警局鎖定1處藏匿於台中市社區大樓的賭博網站，日前報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，會同台中市警局刑警大隊偵七隊及維安特勤隊共組專案小組，直搗賭博機房起出犯案用電腦主機7部、螢幕14具、手機8支、監視器1具、WIFI分享器1具等贓證物。

警方說明，涉案林嫌等3人平均年齡20歲，皆申請5至10個不等的假帳號，先利用通訊軟體LINE「交朋友」博取賭客信任，隨即邀請賭客加入集團預先設計之群組內，再以一人分飾多角的方式，在群組內張貼帶牌贏錢的貼文，接續由本人或其他集團成員以假帳號陸續回覆贏錢「感言」帶風向，讓賭客信以為真，加碼付出大筆資金投注，最後搞得血本無歸，估計自去年1月至今獲利約5億餘元。

警方提醒，近期盛行各種報明牌，誑稱精準預測獲利路線的網路平台，其實都是設局詐騙賭客，千萬小心上當。另若參與拉客、客服、設計及維護賭博網站或美工人員，也都將成為共犯，疫情期間找工作更要謹慎，以免誤入犯罪集團。