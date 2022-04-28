農金概念股指標東鹼(1708)回檔修正後，今日多頭重啟攻勢，股價開高走高，站回60元大關，帶動台肥(1722)、興農(1712)漲幅都在6%以上，上市化工類股人氣匯聚，永光(1711)、勝一(1773)等漲幅都在3~4%不等，帶動上市化工指數上漲2.37%，成為盤面上的焦點之一。

俄烏戰事爆發後，肥料價格飆翻天，東鹼一飛沖天，股價由2月起漲，2、3月累計漲幅29.46%、36.78%，直在4月19日衝上73.1元天價後，獲利了結賣壓出籠，股價開始回檔修正，最近5個交易日，股價回檔修正幅度達16.67%。短線修正過後，今日多頭重啟攻勢，股價開高走高，盤中一度曾至63元，漲幅在4%以上。

色料、特用化學品廠永光3月稅前盈餘7688萬元，年增1%，首季稅前盈餘1.49億元，年減5%，每股稅前盈餘約0.27元。永光主要針對半導體製程開發拋光液、光阻劑，受惠半導體產業持續暢旺，法人看好營運前景。

台肥首季營收年增38.5%，為8年來的高點，法人樂觀看待首季業績表現。台肥手上的資產也很多，加上尿素、2-EH價格仍處高檔，法人認為，今年營運前景樂觀。