歐盟執委會周三提案，對烏克蘭所有輸歐的商品，包括現有自貿協定未涵蓋的範圍，將暫停徵收關稅1年。歐盟希望能在戰爭期間協助烏國經濟穩定。

新措施將特別適用於水果和蔬菜，但須符合最低價格要求；面臨配額限制的農產品和某些工業產品，關稅要到2022年底才會取消。

關稅的逐步解除也包括化肥、鋁製品和汽車。

歐盟還將豁免對烏克蘭的鋼鐵進口限制，並取消歐盟目前對烏克蘭的鋼管、熱軋扁鋼製品(hot-rolled flat steel)和熨燙板(ironing boards)實施的反傾銷關稅。

烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)周三對歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)討論了這一提議，並表示感謝。澤倫斯基說，烏國產品向歐洲及全球市場充分地出口，將是抵禦危機的重要工具。

該提案需要歐洲議會和歐盟各國政府的同意才能生效。一般來說，通常會快速地通過。

歐盟和烏克蘭在去年雙邊貿易超過520億歐元(約550億美元)。