在科技類股領漲下，近期頻走弱的日本股市28日上漲。早盤結束時，日經指數收26,548.82，漲162.19點或0.61%。同時，東證收1,879.3點，漲18.54點或1%。

Pictet資產管理認為，日股27日大跌之後，由於隔夜那斯達克幾乎收在平盤，也讓日股暫時止跌並且反彈。還有，日本央行28日會公布貨幣政策，市場普遍認知是維持目前超低利率不變。萬一有變數，日股也會受到影響。

因為日本將從29日開始放長假，直至5月5日。因此，在這長達7天的黃金周，日股僅5月2日交易，其餘皆休市。一般來說，長假將至交投量也相對清淡。

半導體類股方面，機台製造商愛德萬測試漲4.29%，材料業者信越化學漲2.81%。

弱勢族群中，權值股的迅銷跌1.28%，醫療服務平台M3跌5.13%。同時，醬料大廠龜甲萬連2日走弱，一度下挫5.68%，因原物料價格大漲，龜甲萬無法明確給出財測目標，而被市場大舉拋售。