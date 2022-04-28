有「護國神山」之稱的台積電股價股價最近直直落，昨（27日）收盤更大跌3.66％收在526元，創下一年來新低。市值蒸發逾4,900億元的台積電還跌出全球市值排行榜前10名，台股今天也一起受到影響。一名買了台積電股票的網友在網路發文求助，說自己當初買在600初頭，如今跌幅整整快超過20%，是否該停損出場？文一出引發熱烈討論。

原Po抱怨台積電跌幅超大(圖/截自「PTT」)

一名男網友於網路論壇「PTT」八卦版發文求助，表示自己在600初頭價位買入台積電股票，不料台積電股價一路狂跌，無奈嘆「一堆人說台GG無腦買，X，滿手套牢。請問台積電要停損出場嗎…？」不少網友建議他乾脆「加碼攤平」，分析台積電這幾年都1月飆上最高點，等明年再來賣。還有網友表示，台積電沒人在停損的，跌了才能加碼。現在定期定額，明年就財富自由了。

相反的，另一派網友認為看網路做股票根本是自尋死路，「以為天上掉下寶結果隕石」、「目前GG的問題在沒有買盤承接，因為每個機構都想撿便宜，散戶也不掛市價買進，股價是要怎麼上去？」、「台積4字頭不要不可能，adr都破100好久站不回」、「快停損吧，這周預計跌破480元」、「還好我566買，565賣，逃過」，有網友斷言，台積電還會繼續跌，如果資本雄厚就一直攤平，沒錢就認賠，低點再回來。