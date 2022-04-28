Instagram Reels正式登台，在全球廣受創作者及社群喜愛的Reels，即日起在台灣上線。透過 Instagram App創作者可輕鬆打造15至60秒的Reels創意短片、即時分享生活中的趣味片刻，民眾更可大量瀏覽極具娛樂性的短片。

在全球推出後，Reels成為Meta旗下所有服務中成長最快的內容形式，全球創作者共同打造多元精彩的創意內容，涵蓋潮流風格、生活娛樂、毛孩互動、運動休閒、親子交流、精品時尚、保養美妝等面向。台灣的創作者生態系長期蓬勃發展，Reels正式在台推出後，將為所有創作者提供自由發揮創意、展現真實自我的全新舞台。未來，Instagram也將持續為創作者探索透過Reels創造收益的可能性，持續壯大創作者經濟。

台灣民眾只要開啟Instagram相機，即可直接在Reels上拍攝或上傳短片，創作者可透過變速、加入特效與濾鏡等增添視覺衝擊效果，以簡單上手的編輯、剪輯等創作影片功能，打造充滿創意的風格短片。

為了增加在Facebook與Instagram上聽覺的感官享受，Meta也同步宣布正式在台推出「音樂」功能，讓大家可透過音樂庫中的歌曲，增加社群間的連結。