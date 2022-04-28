深圳市統計局發布數據顯示，根據廣東省地區生產總值統一核算結果，今年首季深圳地區生產總值為7064.61億元（人民幣，下同），按年增長2％。

今年第1季，大陸國內疫情多發，深圳歷經多起複雜疫情嚴峻考驗，在阻擊本土疫情、支援香港抗疫、保障城市平穩有序運行三重任務壓力之下，深圳。

統計資料顯示，首季深圳經濟第一產業增加值為5.76億元，年減3.8％；第二產業增加值為2374.57億元，年增2.3％；第三產業增加值為4684.28億元，年增1.9％。

首季深圳7大戰略性新興產業（20個產業集群）合計實現增加值2776.28億元，占GDP的比重為39.3％，增長4.6％，高於GDP增速2.6個百分點。

其中，7個產業集群的增加值實現兩位數增長，分別為：智慧網聯汽車增長36.7％，高端醫療器械增長20.6％，海洋經濟增長20.5％，工業母機增長15.1％，鐳射與增材製造增長15.0％，新材料增長14.7％，智慧感測器增長10.5％。

主要高技術產品的產量增勢良好。新能源汽車、充電樁、5G智慧手機、工業控制電腦及系統、醫療儀器設備及器械，產量分別增長195.4％、150.3％、51.3％、29.2％、20.7％。