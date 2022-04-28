本土昨增8822例創下歷史新高，民眾黨立委賴香伶今召開記者會，呼籲政府各部會應盡快輔導企業落實防疫長制度，並開放企業購買快篩劑等防疫物資，避免疫情大爆發；同時，在職場確診人數暴增下，勞動部應放寬職災傷病給付，維護職場勞工權益。

賴香伶指出，今天是428國際工殤日，但國內職場疫情升溫，多處公司工廠爆發群聚感染，許多勞工因職場染疫確診、被匡列居家隔離、自主健康管理。指揮中心雖發布指引，要求機關企業設置防疫長，但並未落實，各單位防疫物資如快篩劑短缺，導致職場人心惶惶。

賴香伶稱，勞動部長許銘春說輕症居家也可申請給付，但每日確診即將破萬，職場染疫勞工眾多，因染疫職災給付勢必暴增，而每件職災給付理賠因影響工作程度、天數不同，理賠金額約數千到萬餘元不等，外加申請職災給付時資料繁瑣。在職場確診人數暴增下，勞動部應儘速因應。

賴香伶說，指揮中心至今未能開放企業購買快篩劑等防疫物資，密切接觸染疫者的勞工無法檢驗，沒辦法上班，只能到快篩站忍受一兩小時的排隊等候，她昨天在桃園中路運動公園快篩站，快篩站於4點半截止半小時，還有約400公尺的排隊人龍，家長帶著有症狀的孩子、密切接觸者勞工都在等快篩。

桃園市議員參選人徐慈檉指出，桃園市是台灣工廠高度密集縣市，許多大廠紛紛爆發群聚染疫，但目前桃園快篩試劑不足、疫苗不足、救援物資不足，讓勞工擔心會危害家人親友健康；台北市議員參選人陳思宇則提到，職場群聚染疫的機率大幅提升，勞動部應該盡快超前部署，盡可能簡化流程，並且儘快評估是否能提供線上申請職災給付服務。